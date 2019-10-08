Rektör Uysal’dan AKÜ Rektörü Karakaş’a ziyaret

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Rektörü Kazım Uysal, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur’un da yer aldığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Uysal, Karakaş'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Rektör Karakaş da, Rektör aUysal ve beraberindeki heyetin nazik ziyaretleri nedeniyle memnun olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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