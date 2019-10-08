DPÜ Rektörü Uysal’dan, AFSÜ Rektörü Okumuş’a nezaket ziyareti

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş’u makamında ziyaret etti.

Rektör Uysal’a ziyaret sırasında Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Okumuş, Rektör Uysal’a hediye takdim etti. Uysal, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Okumuş'a minyatür tablo hediye etti.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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