Protokolden şehit ailesine ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, "Şehit annelerimiz başımızın tacıdır. Yetiştirdiği evladı bu vatan için canını vermiştir. Onların emaneti olan ailelerinin her zaman ve her şartta yanındayız" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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