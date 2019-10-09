Emet pidesine ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak üretilen 'Emet pidesi' lezzetiyle ilgi görüyor.

Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi karafırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.

Türkiye'de sadece Emet'te yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesini yemek için, ilçeye çevre il ve ilçelerden bir çok vatandaş bu eşsiz lezzeti tatmak için geliyor.

Emet pidesinin emek ve sabırla hazırlandığını belirten Pide Ustası Hüseyin İnceer, ''Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır.Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir.Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Biz bu mesleği sürdürmeye ve Emet pidesi yapıp satmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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