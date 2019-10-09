Öğrencilerden 'Milli Mücadele Müzesi'ne ziyaret

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Kütahya'nın Emet Eylül İlkokulu öğrencileri, Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilere kullanılan silah ve diğer malzemeleri anlatan öğretmenleri, ayrıca milli mücadele döneminde Emet ve milli mücadele adına çok büyük katkıları olan Dr. Fazıl Doğan hakkında öğrencilere bilgiler verdiler.

İlçede eğitim gören öğrencilerin müze ziyaretlerinin aralıklarla tüm okulları kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

KÜTAHYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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