BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kusumlar köyünde, BSK ile kaplanan 4,1 kilometrelik yolun hizmete sunulduğu bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Kusumlar köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların isteklerini dinledi. Kaymakam Halim, “Kusumlar köyünü SimavBalıkesir devlet ana yoluna bağlayan köy yolunda genişletme çalışmaları yapıldı. 4,1 kilometrelik yolun tamamı BSK asfalt yol haline getirildi. Kusumlar köyü, en önemli maliyetli üst yapı yatırımına kavuştu. Hayırlı olsun” dedi.
KÜTAHYA
09 Ekim 2019 Çarşamba
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