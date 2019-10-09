Kütahya’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’

Kütahya’da gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde görücüye çıkan eserler katılımcılardan tam not aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen şenliklerin açılışında yaptığı konuşmada; “ Açılan bu sergide değişik el sanatları ürünlerimiz var. Kütahya’mız aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme kurumları içerisinde başka illerde olmayan Olgunlaşma Enstitüsüne de sahip bir il. Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel el sanatlarımızın geçmişten geleceğe ulaştırılması için değişik araştırma ve geliştirme çalışmalarının da yapıldığı bir kurum” dedi.

Kütahya’da açılan 243 okumayazma kursunda 3 bin 591 vatandaşa okumayazma belgesi verdiklerini beliren Başyiğit,” Bunun yanında geçen yıl açtığımız kurslarla yaklaşık 65 bin vatandaşımıza kurslarla eğitim ve belge verdik. Bu kurslara emeği geçenlere, katılanlara, destek olanlara ve herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu

Vali Yardımcısı Kenan Eskin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan serginin açılışını yaptı.

Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde kursiyerler hünerleri sergiledi, kurs belgelerini aldı, halk oyunları gösterisi sundu.

KÜTAHYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.