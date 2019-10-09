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DPÜ Motivasyon Otobüsü Erzincan’da

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından yürütülen Motivasyon Otobüsü'nün son durağı Erzincan oldu.

DPÜ Motivasyon Otobüsü Erzincan’da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından yürütülen Motivasyon Otobüsü'nün son durağı Erzincan oldu.
Erzincan Barosunun desteğiyle Erzincan Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu, Melikşah İlkokulu ve Çocuk Evleri Sitesi’nde öğrencilerle buluşan Motivasyon Otobüsü’nde Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, öğrencilerle oyunlar oynadı ve teknoloji sunumları yaptı. Öğrenciler etkinlikleri büyük bir dikkatle izledi. Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Erzincan Barosu Avukatlarından Ayşe Yumuk, Kadir Özkan ile birlikte Türk bayrakları ve balon dağıtarak Motivasyon Otobüsü etkinliğine katıldılar.

"İletişiminiz güçlü değilse adım atmak zorlaşıyor"

Gerçekleştirdikleri eğitim ile ilgili olarak bilgi veren Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, “Yaptığınız iş ne olursa olsun, nerede yaşarsanız yaşayın, ilk önce iletişiminiz güçlü değilse adım atmak zorlaşıyor. Kendinizi ayağı bağlı bir kişi gibi düşünün, adım atamıyorsunuz" dedi.
Armağan, projenin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yürütülen bir proje olması için çalışmaların devam ettiğini, Türkiye’de ilk kez uyguladıkları bu projeyi 81 ilde gerçekleştirmek istediğini söyledi.

“Çocuklar bizim geleceğimiz, biz onların her zaman yanındayız”

“Çocuklar bizim geleceğimiz, biz onların her zaman yanındayız” diyen Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; “Göreve geldiğimiz andan itibaren çocuklarımızın kişisel gelişimine yönelik projeler etkinlikler yapmaktayız. Bugün de Motivasyon Otobüsü projemizle sizlerin karşısındayız. Dört köy okulunda bugün programınız var. Kütahya Simav’dan yola çıkan Motivasyon Otobüsünü bugün Erzincan'a getirdik. İlk olarak Akyazı İlköğretim Okulu'ndayız. Kudret hocamla beraber çocuklarımızın kişisel gelişimine motivasyonla performansına yönelik bugün etkili iletişim sağlamalarını ilişkin bir program yapıyoruz. Çocuklarımıza biz geleceğimiz olarak baktığımız için, onlara bu yaşta gelişimine katkı sağlamak adına biz bu programlar organize ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizim eğitim ve çocuklarımızın gelişimine, zekâlarına, performanslarına katkınız devam edecek. Çocuklarımızın kişisel gelişimi için her türlü çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri kırmayan buraya kadar gelerek eğitim veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulunun akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Kudret Armağan hocamıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Etkinliğe katılan Erzincan Akyazı Şehit er Mesut Koyun ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk’e teşekkür ettikten sonra, doğal bir kağıda hayallerini yazarak uçak yapıp geleceğe uçurdular. Etkinlik geleneksel hale gelen pamuk şeker ikramı ile son buldu.
Etkinlik hakkında konuşan öğrenciler Motivasyon Otobüsünde oyunlar oynadıklarını, çok eğlendiklerini ve bu etkinlikte yeniden yer almak istediklerini ifade ederek Armağan’a teşekkür ettiler.

“Motivasyon Otobüsü”

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından yürütülen Motivasyon Otobüsü Projesi, kırsal kesimde yaşayan öğrencileri sınıf atmosferinden alıp, yeni bir heyecanla, yeni bir yolculuğa çıkarma amacıyla yollara çıktı. Armağan tarafından “Öğrencilerin hayatlarında iz bırakacak bir proje" olarak tanımlanan Motivasyon Otobüsü, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını ve çevresiyle olan etkileşimlerini daha da arttıracak, algılarını yükseltecek ve çevresindeki gördükleri her şeye merakla bakmalarını sağlayacak bir proje olarak tasarlandı.

KÜTAHYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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