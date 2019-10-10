Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi tamam

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Kütahya'nın Emet ilçesine yaptırılacak olan ilçe emniyet müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı.

Bayındırlık İl Müdürlüğü ekiplerince, 1983 yılında yaptırılan 3 katlı ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasına ve lojmanlarına depreme dayanıklılık testi yapılmış ve yapılan test sonucunda, binaların depreme dayanıklı olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine, söz konusu binalar için yıkım kararı alınarak 2016 yılında emniyet binası yıkılırken, Emet Emniyet Müdürlüğü geçici olarak Dere Mahallesi'ndeki eski sağlık ocağı binası tahsis edilmişti.

Yeni hizmet binasının 360 günde tamamlanması hedefleniyor.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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