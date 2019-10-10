Rektör Uysal'dan Başkan Biçer’e ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’i makamında ziyaret etti

Uysal’ınBiçer’e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu. Görüşmede, Rektör Uysal Simav’daki Üniversite için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Biçer, yapılan ziyaretten dolayı Rektör Uysal’a teşekkür ederek, Simav’daki üniversitenin geliştirilmesi için belediye olarak destek olacaklarının belirtti.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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