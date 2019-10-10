Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Hisarcık’ta

HukukçuYazar Hayati İnanç, Hisarcık'ta düzenlenen "Can Veren Pervaneler" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Halen özel bir televizyon kanalında "Can Veren Pervaneler" isimli televizyon programını hazırlayan ve sunan, divan edebiyatı aşığı, usta yazar, Hayati İnanç, konuşmacı olarak katıldığı Hisarcık Meslek Yüksekokulu Amfisi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatının başladığına değinen Hayati İnanç, ”Allah mahcup etmesin, ordumuza dualarımızla yardım edelim. Bol bol dua edelim. Bilenler Fetih Suresini okusun. Bizler tarihte hiçbir yere işgal amacıyla gitmedik” dedi.

Ezberinde 7 bin beyit olan İnanç, çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden bolca örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.

Program sonunda HukukçuYazar Hayati İnanç’a Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı ve İHH Hisarcık Temsilcisi Ali Var ile TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin tarafından plaket verildi.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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