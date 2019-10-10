Gediz’e yeni yaşam alanları kuruluyor

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, 2 mahalleye yeni yaşam alanı oluşturuyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, “Çevre dostu ve sosyal belediyecilik kapsamında hedefimiz her mahalleye park, yeşil alan, spor alanı ve çok amaçlı yaşam alanları kazandırmak. Yeni yapılan yaşam alanları ile ilçemize ve vatandaşlarımıza sosyal bir alan oluşturmuş olmakla birlikte vatandaşlarımızın daha sağlıklı zaman geçirmeleri için yeşil bir alan kazandırmış olduk. Bu kapsamda Umurbey Mahallesi 639. Sokak Fetih Camii yanında ki alanda ise çevre düzenlemesi yapılarak mahalle sakinlerinin boş vakitlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam alanı yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine sunacağız. Muhipler Mahallesinde ise basketbol sahası, voleybol sahası, mini futbol sahası, fitness, çocuk oyun grupları, havuz, kamelya ve yaşam alanı çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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