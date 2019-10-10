Çavdarhisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi 100. Yıl ilkokulu'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bayrak yarışı turnuvaları, İp atlama, hentbol ve futbol karşılaşmaları ile öğrenciler bu haftayı hem spora doyarak hemde eğlenerek geçirdi.

Okul Müdürü Halil Süngü, yaptığı açıklamada, ''Okumuzda bu eğitimöğretim yılında bir çok kurs egzersiz ve spor faaliyeti planlıyoruz. Öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden yeteneklerinin farkına varacakları ve yeteneklerini geliştirecekleri bir çok faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlerde ve yarışmalarda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve madalya verildi'' diye konuştu.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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