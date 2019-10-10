Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularına malzeme desteği

Kütahya Belediyespor Kulübü'nde atletizm, jimnastik, boks, halter, bisiklet, basketbol ve güreş branşlarında faaliyet gösteren sporculara belediye tarafından eşofman ve malzeme desteği sağlandı.

Kütahya Belediyespor bünyesindeki sporculara eşofman ve malzeme tesliminde kendilerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyespor kulübü bünyesinde 7 branşta 750’ye yakın sporcu bulunduğuna vurgu yaptı.

Işık, ”Bu rakamı inşallah bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcumuzu Kütahya Belediyespor çatısı altında lisans sahibi yaparak şehrimizin çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz. Türkiye’deki 81 ilin içerisinde gerek sporcu sayısı, gerekse kulüp sayısı açısından Kütahya, nüfusa oranla ilk 3 ilden birisi. Sporcu potansiyeli yüksek olan bir ilde, Kütahya Belediyesi bu duruma kayıtsız kalamazdı ve kalmayacak. İnşallah 2020 yılında iki branşı daha hedefliyoruz. Daha sonra sporcularımızın potansiyeli doğrultusunda ek branşları da açacağız ve Kütahya’yı diğer alanlarda olduğu gibi sporunda temsilcisi iller arasına sokacağız. Bu noktada sadece belediyenin gayreti değil sporcularımızın da gayreti önemli. Biz sporu ve sporcuyu destekleyerek inşallah Kütahya’mızı hak ettiği yere taşıyacağız. Bunun en ölçülebilir somut göstergesi Kütahya’mızda yetişip, Türkiye ve Dünya’da müsabakalara katılarak şampiyon olan ve madalya almaya hak kazanan kardeşlerimizdir. Tüm kardeşlerimizin yanlarındayız, destekçileriyiz. Sporun dostluk olduğunu, kardeşlik olduğunu ve tercih edilebilecek en iyi branşlardan birisi olduğunu düşünerek bu alanı önemsiyoruz. Bugün burada sembolik olarak Kütahya Belediyespor sporcularımıza eşofman ve spor malzemelerini vereceğiz, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Programda açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Kütahya Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Gölgeli, "Kütahya Belediyespor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bir kısmı ferdi dalda, bir kısmı takım oyunları dalında çalışmalarına devam ediyor. Bu yılsonuna doğru altyapısına devam ettiğimiz ve çalışmalarını sürdürdüğümüz voleybol takımını kurmayı hedefliyoruz. Özveriyle çalışıp Atletizm’de Boks’ta Halter’de ve Bisiklet branşlarında ciddi başarılar elde eden sporcularımız var. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Alim Işık’a ve özverili çalışmalarından dolayı tüm sporcularımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Şen ise, Belediye Başkanı Alim Işık ile Belediye Başkan Yardımcısı ve Kütahya Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Gölgeli’ye katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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