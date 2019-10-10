Domaniç’te ceviz üreticisinin hasat mutluluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Domaniç’te ceviz üreticisinin hasat mutluluğu

İHA

Domaniç’te ceviz üreticisinin hasat mutluluğu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, ceviz hasadının verimli geçmesi üreticisini memnun etti.
Sonbahar ayları ile birlikte ceviz hasadına başlandı. Ceviz hasadında bazı çiftçiler eski usül sırıklarla yapılıyor. Büyüklüğü ve lezzeti ile kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Domaniç cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler, yoğun çalışma içerisine girdi. Halkın büyük bir çoğunluğu tehlikelere aldırmadan ceviz ağaçlarına çıkarak hasadı sırıklarla yapıyor. Domaniç cevizinde, bu yıl bazı köyler kırağı nedeniyle istedikleri verimi alamamasına rağmen ceviz hasadından yüksek rekolte bekliyor. Ayrıca cevizler dalından yaş olarak 5,50 TL ile 6,50 TL arasında toptan satılıyor.
Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, ilçe ve köylerimizde 600’ün üzerinde ceviz üreticisi olduğunu söyleyerek, “Bazı çiftçilerimiz yıllardan bu yana dededen kalma yöntem olan sırıkla ceviz hasadı yapılıyor. Silkeleme makinemiz var ama yeterli değil bazı çiftçilerimizde olmadığı için cevizlerimizin hasadını beden gücüyle sırıkları kullanarak yapıyoruz. Kabuk soyma makinası desteği de verilirse fiyatlar daha yüksekten de satılabilir. Cevizlerimiz geçen yıllara göre daha verimli ve kaliteli. Ceviz, tüm Domaniç halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Yaklaşık olarak 3 bin dönüm arazide ceviz üretimimiz var. Cevizlerimiz 8 yaşını doldurduktan sonra her yıl yüzde 20 ila yüzde 30 verim artıyor. Ceviz üretim sayımız hem gelişerek hem de yeni dikilenler ile artmaktadır. Ceviz, üzüm, çilek, kuru fasulye, nohut gibi tarıma dayalı ürünlerimiz markalaşması için tüm Domaniç birlikte hareket etmeli ve ek gelir elde etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularına malzeme desteği
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularına malzeme ...
Çavdarhisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Kütahya’da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram
YEREL HABERLER Kütahya’da kişi başı günlük ortalama atık miktarı ...
Gediz’e yeni yaşam alanları kuruluyor
YEREL HABERLER Gediz’e yeni yaşam alanları kuruluyor
Başkan Tosun: "Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Tosun: "Devletimizin hamlelerini ve siyasi ...
Başkan Alim Işık: "Kahraman ordumuza başarılar diliyorum"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Kahraman ordumuza başarılar ...
Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Hisarcık’ta
YEREL HABERLER Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Hisarcık’ta
Hisarcık'ta Futsal Turnuvası
YEREL HABERLER Hisarcık'ta Futsal Turnuvası
Rektör Uysal'dan Başkan Biçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal'dan Başkan Biçer’e ziyaret
Emet'te 'Ateşte açan çiçekler' ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Emet'te 'Ateşte açan çiçekler' ilçe ekonomisine katkı ...
Kütahyalılar Mehmetçiğe dualarıyla destek oldu
YEREL HABERLER Kütahyalılar Mehmetçiğe dualarıyla destek oldu
Emet Zabıta Amirliği ekipleri esnafı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Emet Zabıta Amirliği ekipleri esnafı bilgilendirdi
Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi tamam
YEREL HABERLER Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi tamam
Kaymakamlar, ahşap sanatçısı Karaçam'ın eserlerini inceledi
YEREL HABERLER Kaymakamlar, ahşap sanatçısı Karaçam'ın eserlerini ...
Belediye Kütahyaspor altyapı akademisi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor altyapı akademisi protokolü ...
Kütahya’da 5 okul daha ‘eTwinning school’ etiketi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Kütahya’da 5 okul daha ‘eTwinning school’ etiketi ...
Kaymakam Halim’den ‘Mangala turnuvası’ birincisine ödül
YEREL HABERLER Kaymakam Halim’den ‘Mangala turnuvası’ birincisine ...
DPÜ Motivasyon Otobüsü Erzincan’da
YEREL HABERLER DPÜ Motivasyon Otobüsü Erzincan’da
Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti
Kütahya’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri’
BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu
YEREL HABERLER BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu
Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk’a veri madenciliği raporunu sundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk’a veri madenciliği ...
Kaymakam Halim: "Bağımlılıkla mücadelemiz sürecek"
YEREL HABERLER Kaymakam Halim: "Bağımlılıkla mücadelemiz sürecek"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X