Vali Toraman: Merkezi sınavlar öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas değildir

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Merkez Dumlupınar Ortaokulu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Merkezi sınavların öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas olmadığını ifade etti.

Vali Toraman’nın Dumlupınar Ortaokulu'nu ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek de yer aldı.



“Öğrencileri hayata hazırlamak da önemli”



Sınıfları ziyaret eden Toraman, merkezi sınavların öğrencilerin başarılarını değerlendirmede tek kıstas olmadığının altını çizerek "Öğrencileri hayata hazırlamak da önemli. Okuyabilen, yazabilen, anlayabilen, sorgulayabilen, grup çalışması yapabilen, paylaşabilen, problem çözebilen öğrenciler yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın aile, çevre ve toplumla sağlıklı iletişim kurabilen fertler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Öğretmenimize çok büyük bir güvenimiz var. Velilerimizden de aynı güveni okul öğretmenlerine duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Toraman, sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

KÜTAHYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:37

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.