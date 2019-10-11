Emet'te 7 doktor görevine başladı

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Kütahya'nın Emet ilçesi Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde 7 kişilik Pratisyen Hekim kadrosunun göreve başlaması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Pratisyen Hekimlerimiz Seda Yiğit, Özlem Yıldız, Meryem Baysal, Melike Özaydın, Mehmet Baloğlu, Fadimana Acar ve Ayten Nur Sezgin görevine başladı. 7 doktorumuz, hastenemiz ve bölge halkımız için hayırlı olsun. Bölgemiz için hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Doktorlarımızın hastanemizde göreve başlamasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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