Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Pakistan’ın Peşaver kentindeki Iqra Ulusal Üniversitesi arasında ikili iş birliğini ön gören çerçeve protokol imzalandı.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Iqra Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan katıldı.

Sohbet şeklinde geçen görüşmede Uysal ve Jan, iki üniversitenin birbirleriyle iş birliğini öngören çerçeve protokole iki üniversite için de hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle imza attılar. Törenin ardından iki rektör de gelecek dönemki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Uysal, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Jan’a üniversitenin altın anahtarını hediye etti. Jan da sunulan hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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