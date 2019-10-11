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Feyyaz Ebeoğlugil: "Kariyer planlama kişinin kendini tanımasıyla başlar "

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feyyaz Ebeoğlugil, üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlamaları için en uygun dönemin, üniversitedeki ikinci yılları olduğunu ve bu konuda başarının kişinin kendini tanımasından geçtiğini söyledi.

Feyyaz Ebeoğlugil: "Kariyer planlama kişinin kendini tanımasıyla başlar "

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Feyyaz Ebeoğlugil, üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlamaları için en uygun dönemin, üniversitedeki ikinci yılları olduğunu ve bu konuda başarının kişinin kendini tanımasından geçtiğini söyledi.
Radyo Dumlupınar’da yayımlanan ve Öğretim Görevlisi Abdi Erkal’ın sunduğu “Biri Bize Anlatsın” programına konuk olan Feyyaz Ebeoğlugil, üniversite öğrencilerinin gelecek planlarını oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kariyer merkezleri birer eğitim merkezidir”

Konuşmasına Kariyer ve Mezun Merkezlerinin genel olarak hangi çalışmalar yürüttüğüne değinerek başlayan Feyyaz Ebeoğlugil, “Kariyer ve Mezun Merkezleri, iş yaşamına hazırlanmaları, aktif öğrencilerle ve mezuniyet sonrasında öğrencilerinin durumlarını öğrenmek amacıyla, etkin bir iletişim kurmaya çalışırlar. Özellikle öğrencilerimize yönelik olarak yapılan etkinliklerimiz çok daha çeşitlidir. Meslek tanıtımları, kariyer fuarları, kariyer günleri ile birlikte özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi iş yaşamına hazırlayıcı pratik eğitimler de bu merkezlerin çalışma alanları içinde yer alır” dedi.
Öğrencilerin kariyer planlaması danışmanlığı denilen ve bir çeşit iş yaşamı için kılavuzluk olarak nitelendirilen bir danışmanlık alabildiklerine değinen Ebeoğlugil,” Bu danışmanlık kişiye özel olup, öğrenci bize ilk başvurduğunda tanıma süreciyle başlar; Mesleki bilgilerin yanı sıra kişisel özelliklerin farkına varılmasına kadar uzanıp, mesleki çalışma alanı için karar vermeye kadar sürmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Kariyer planlama kişinin kendini tanımasıyla başlar”

Kariyer planlamasının ne olduğu sorusuna yanıt veren Ebeoğlugil, “Önce kariyeri tanımlayacak olursak, kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisine 'kariyer' diyoruz. Kariyer planlamayı ise, iş görenin sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişinin, yükselişinin planlanması; kişinin kariyer arzuları ve yetenekleri ile bunları başarmak için gerekli olan fırsatları sistematik olarak karşılaştırma ve gerekli araçları belirleme süreci ve kişinin, şirketin geleceğe dönük hedefleri ile kendi bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlanarak, yapmakta olduğu işte mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yeterliliklerin kazandırılması olarak birkaç biçimde tanımlayabiliriz” diye konuştu.
Kariyer planlamanın uzun süreli bir iş olduğuna vurgu yapan Ebeoğlugil, bu sürecin kişinin kendini tanımasıyla başlayan ve yapılacak işlerin ve mesleklerin tanınmasıyla devam eden bir süreç olduğunu ve sona ermediğini belirtti.

“Erken kariyer planlamanın avantajları çok büyük”

Başarılı olmak isteyen gençlerin erken dönem kariyer kararı vermelerinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Ebeoğlugil,” Bu karar, bir spor veya topluluk grubunda liderlik rolü, hedeflenen alanda profesyonellerle etkileşim kurmak ve etkileşimde bulunmak için profesyonel bir birliğe katılmak ya da gönüllü çalışma veya ilgili iş tecrübesi için bir staj yapmak gibi bazı ders dışı etkinliklere katılmayı içerebilir. Öğrencileri genel olarak değerlendirdiğimizde üniversitedeki ilk yıl, kişinin yeni ortamına uyum sağlaması, üniversiteyi ve şehri tanımasıyla geçiyor. Bu dönemde öğrenciler hem gelecek planlamalarına zihnen hazır olmuyorlar hem de geleceklerine yönelik planları, meslekleri daha az tanıdıkları için, çok daha hızlı değişiyor. Bu nedenle bizler üniversitedeki birinci yılı kariyer planlama açısından erken buluyor, ikinci yılı daha uygun bir zaman olarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler ışığında son sınıf öğrencilerine 'artık çok geç' demiyoruz. Elbette onlar da kariyer planlamalarını yapabilirler ama ‘Erken kalkan yol alır’ diye bir atasözümüz vardır. Planlama ne kadar erken olursa, kişinin kendini ve yapmak istediği ya da istemediği tanıması o kadar kolay oluyor. O yüzden son sınıf öğrencileri eğer mezuniyete kadar planlama yapmadılarsa, yapmak istedikleri işi belirlemede daha çok zorlanabiliyorlar” dedi.

“Öğrencilerimizi İŞKUR’la buluşturuyoruz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezinin çalışmalarından ve paydaşlarından da söz eden Ebeoğlugil, “Merkezimiz 2012 yılında kurulan ancak faaliyetlerine 2018 yılı Eylül ayı itibariyle başladı. Merkezin kurulması sürecinde Dr. Öğr. Üyesi Derya Ergun Özler hocamızın büyük gayretleri oldu. Merkezimiz, faaliyetlerini sürdürürken en önemli paydaşımız şüphesiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). Merkez ofisimizi, haftada bir gün öğrencilerimizi İŞKUR meslek danışmanları ile buluşturmaya yönelik olarak, bir hizmet noktasına dönüştürdük” ifadelerine yer verdi.
Kütahya özelinde Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının da önemli paydaşları arasında yer aldığını ifade eden Ebeoğlugil, “Cumhurbaşkanlığımıza bağlı etkinlik gösteren İnsan Kaynakları Ofisinin son yıllarda yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca, aramızda yazılı bir protokol olmasa da Kütahya Valilimiz. Ömer Toraman ve Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Âlim Işık, bizim desteğe gereksinim duyduğumuz tüm etkinliklerde desteklerini esirgemediler. Tüm paydaşlarımıza bu anlamda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencileri merkezimize davet ettiğimiz gibi biz de onlara gidiyoruz”

Öğrencilerin DPÜKAMER’e geldiği gibi DPÜKAMER’in de öğrencilere gittiğini belirten Feyyaz Ebeoğlugil, “İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tüm akademik birimlerimize eğitimler götürüyoruz. Geçen yıl ilk yılımız olmasına karşın, 26 akademik birimin 24’üne bu eğitimi ulaştırmayı başardık. Bu yıl daha büyük çapta bir etkinlik planlıyoruz. Ayrıca yılda bir kez büyük çaplı bir kariyer fuarı gerçekleştirerek öğrencilerin firmalarla ve iş yaşamındaki profesyonellerle buluşmasını sağlıyoruz. Geçen yıl da İzmir’deki fuara katıldık ve yaklaşık 200’ü aşkın öğrencimizle burada yer aldık. Bu etkinliklere kimi öğrencilerimizin kendi bütçeleriyle katılması, öğrencilerimizin bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor” dedi.
Öğrencilerin kariyer fuarlarına hazırlıklı gitmeleri gerektiğinin altını çizen Ebeoğlugil, “Bu fuarlar şirketlerin yeni dönemde insan kaynaklarını belirlerken önemli bir referans oluyor. Öğrenciler buraya giderken adeta bir iş görüşmesine gidiyormuş gibi bakımlı olmaları önemli. Gitmeden önce katılan şirketleri araştırıp, gelecekte çalışmak istedikleri iş kollarında etkinlik gösteren şirketleri belirlemeleri gerekiyor. Bu şirketlerle yapacakları görüşmelerde sunmak üzere birkaç örneği olan basılı özgeçmişlerini de yanlarında bulundurmaları oldukça önemli. Bunlar şirketlerin insan kaynakları ofisi nazarında akılda kalıcılığı sağlamaları için oldukça önemli ipuçları” diyerek öğrencileri bu konuda hazırlıklı olmaya davet etti.

“DPÜKAMER’in iş bulma görevi yok ama”

Yapılan eğitimlerde kendilerine en çok DPÜKAMER’in öğrencilere iş bulup bulmadığı sorusuyla karşılaştıklarını kaydeden Ebeoğlugil, “DPÜKAMER’in öğrencilerimize iş bulma gibi bir işlevi yok ve kanunen olamaz da. Çünkü iş ve işçi arama konusunda İŞKUR dışında kanunen yetkili hiçbir kurum bulunmamakta. Ancak şu söz konusu devletle imzalanan protokollerle yetki almış çeşitli internet siteleri var. İnternette iş arama siteleri denince karşınıza ilk çıkan sitelerden söz ediyorum. Biz elbette öğrencilerimiz iş bulsun istiyoruz. Ancak bu konuda yapabileceklerimiz, onları İŞKUR yetkilileriyle buluşturmak, etkili özgeçmiş hazırlama ve mülakat eğitimleri vererek, kariyerlerindeki basamakları daha hızlı çıkmalarını sağlayacak bilgileri vermek olabiliyor. Aslında bir anlamda biz balık tutmayı öğretiyoruz. Gelecek dönemde de etkinliklerimiz artarak devam edecek. Örneğin daha önce duyurduğumuz Mentorluk Projemizi birkaç hafta içinde hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini de verebilirim. Daha ayrıntılı bilgileri öğrencilerimiz merkezimize gelerek bizlerden alabilirler” dedi.

“Mezunlarımızı portalımıza davet ediyoruz”

Ebeoğlugil, merkezlerinin mezunlara ilişkin çalışmaları olduğundan da söz ederek, “Üniversitemizin mezunlarımız için hazırladığı DPÜ Mezun Portalı kayıtları almaya devam ediyor. Tüm mezunlarımızı bu portala kayıt olmaya davet ediyorum. Ayrıca bu yıl bir mezunlar buluşması yapmak için çalışmalara başladık. Gelecek dönemde büyük ilgiyle karşılayacakları etkinliklerimizden haberdar olmaları için hem öğrencilerimizi hem de mezunlarımızı bizlerle iletişim kurmaya çağırıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KÜTAHYA

11 Ekim 2019 Cuma

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