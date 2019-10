Rektör Uysal: "Üniversite ve birimleri Simav’a ve halkına ışık tutarak yolunu aydınlatacak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav ilçesinde Meslek Yüksekokulu, Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediyesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcısı ve Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın eşlik etti.

Rektör ve rektör yardımcıları ilk ziyaretlerini Simav Meslek Yüksekokuluna yaptı. Buradaki kahvaltı etkinliğine katılan Prof. Dr. Uysal, davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek meslek yüksekokulunun sorunlarını, akademik ve idari personellerin görüş ve önerilerini yerinde dinleme fırsatı bulduğu için teşekkür etti.

Kahvaltının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mustafa Ordu ile bir araya gelen Rektör ve Rektör Yardımcıları, daha sonra Güntürkün ve Ordu ile birlikte önce Kaymakam Türker Çağatay Halim’i ziyaret etti.

Kaymakam Halim ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan heyet, daha sonra da Belediye Başkanı Adil Biçer'in makamına ziyarette bulundu.

Belediye Başkanlığı makamındaki görüşmede Adil Biçer'e Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Emre Çetiner eşlik etti.

Rektör Uysal ve beraberindeki heyet, başkanlık makamında bir süre Simav ve üniversitenin ilçedeki birimlerinin gelişimine ilişkin sohbet ettiler.

Görüşme hakkında şu açıklamalarda bulunan Uysal; Daha önce farklı nedenlerle geldiğim Simav’da Gölcük’ü çok beğeniyorum ve bu eşsiz doğa güzelliğinin Simav’ın doğa turizminde mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyorum. Simav’ın aynı zamanda çeşitli alanlarda kullanılan lavanta bitkisinin üretiminde alternatif bir merkez olabileceğine inanıyorum” dedi.



“Üniversite ve birimleri Simav’a ve halkına ışık tutarak yolunu aydınlatacak”



Simav Belediye Başkanı Biçer’in gözünden ilçedeki DPÜ birimlerine bakış açısını ve ilçe açısından öneminin ne olduğunu merak ettiğini de ifade eden Rektör Uysal, “Üniversitenin ve birimlerinin Simav’a ve halkına ışık tutarak yolunu aydınlatacak, ilçeyi kalkındıracak bir lokomotif olması temennimdir. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerin asli görevlerinden birisi de bulunduğu yere, yerel anlamda katkılar sunmaktır. Simav Teknoloji Fakültemiz ve Simav Meslek Yüksekokulumuz bu anlamda ilçe açısından önem taşıyor” diye konuştu.

Belediye Başkanı Biçer ise Simav’da lavanta üretiminin Yeşilköy ve Kestel’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle devam ettiğini, kısa bir süre önce Gölcük’ün gelişimi ve turizme kazandırılması için İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Genel Meclisi üyeleriyle Gölcük’de bir araya gelerek yapılacak yatırımları ele aldıklarını belirtti.



“Üniversitemizin her bölümü Simav’ın değerleridir”



Başkan Biçer, Dumlupınar Üniversitesinin Simav’daki birimlerinin her bölümünün Simav’ın değerleri olduğunu, bu birimlerin ilçe kalkınması ve gelişmesi açısından Simav Belediyesiyle iş birliğini daha da geliştirmesini beklediklerini söyleyerek, “Bilindiği gibi ilçemizin jeotermal enerjili ısınma sistemi, kaplıca ve doğa turizmine yönelik tesisleri, geleceğe taşınan tarihsel değerleri mevcuttur. Bu değerlerin daha da değer kazanması ve gelişmesi için üniversite ve birimlerinizin fikir ve proje desteği bizi onurlandıracaktır. Bunun yanında şu da bilinmelidir ki, Simav Belediyesi ilçedeki üniversite birimlerinin sadece yerleşke alanında değil çeşitli hizmetleriyle üniversite öğrencilerinin yerleşke dışındaki sosyal ve kültürel hayatında her zaman vardır, var olmaya devam edecek ve yarın hem üniversitemizin hem de şehrimizin birer turizm elçisi olan öğrencilerine elinden gelen gayretle hizmet vermeyi sürdürecektir. Kısacası Simav Belediye yönetimi olarak bizim en önemli hassasiyetlerimizden birisi de Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesindeki üniversite birimlerimizdir” diye konuştu.

Rektör Uysal’ın belediye ziyaretinde daha sonra günün anısına Şeref Defterini imzaladı.

