Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor'a bileniyor

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşma öncesi Ada Stadı'nda antrenman yaptı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçına hazırlanıyor.

Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak yönetiminde bir araya gelen oyuncular, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Bursa Yıldırımspor maçına bileniyor. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak teknik taktikler verdi. Toplantının ardından oyuncular düz koşu, kondisyon, kısa paslaşma ve çift kale maç yaptı.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:36

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.