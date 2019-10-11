Minik öğrenciler kuşlar için ağaçlara yem astı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde anasınıfı öğrencileri, havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara kendi elleriyle hazırladıkları yemleri astılar.

Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Özdemir ile birlikte okul bahçesindeki ağaçlara konan kuşlar için sınıf ortamında yem hazırladılar. Öğrenciler daha sonra hazırladıkları yemleri pekmez bulanmış karton rulolara yapıştırarak okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdiler.

Müdür Yardımcısı Pelin Solak, hayvanların aç kalmaması ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yaptıkları örnek çalışmadan dolayı öğretmen Tuğba Özdemir ile öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Anasınıfı Öğretmeni Tuğba Özdemir tarafından öğrencilere vitamin ve mineral değeri yüksek olan pekmez ikram edildi.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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