Öğrencilere Oryantasyon etkinliği

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Kütahya (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu’ndaş öğrencilerin uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon etkinlikleri düzenlendi.

Emet Belediyesi’nin desteği ile yerel sanatçılarda bu konserde yer aldı. Ayrıca etkinlikler boyunca ilçe esnafları tarafından öğrencilere yönelik ikramlar sunuldu.

Oryantasyon 20192020 etkinliklerine Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan ve Yüksekokul Akademik ve İdari personelleri katıldı. Müdür Saylan, öğrenci topluluklarının standlarını tek tek gezerek toplulukların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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