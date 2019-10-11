Müdür Keskin: "Orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmekte ekip olmak önemli"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Gölcük Yangın İlk Müdahale Ekip binasını ziyaret ederek, yangın işçileri ile bir araya geldi.

Ziyaretinde orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahalenin önemine değinen Bölge Müdürü Hasan Keskin, 7 gün 24 saat teyakkuzda olan yangın ekip personeli ile sohbet etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve taleplerini dinledi.

İlk Müdahale Ekiplerinin, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Bölge Müdürü Keskin; Orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmekte ekip olmanın ne denli önemli olduğunun altını çizerek, ormanları korumada görevli tüm personele kolaylıklar diledi.

Mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığını belirten Keskin, vatandaşlarımıza büyük görev düştüğünü ifade etti. Özellikle sigara izmariti atmamalarını, mesire alanlarının dışında piknik yapmamalarını, mesire alanlarında yaktıkları piknik ateşlerini söndürmeden ayrılmamalarını istedi.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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