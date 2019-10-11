Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tehlike arzeden metruk binaları yıkımına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde bulunan metruk ve tehlike arzeden binalar yıkılarak bir taraftan görüntü kirliliği ortadan kalkarken diğer taraftan vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin herhangi bir kazaya maruz kalmaları önlenmiş oluyor. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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