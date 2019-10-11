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Yazar Hayati İnanç Kütahya'da

İHA

Kütahya TÜGVA Temsilciliği tarafından DPÜ'de düzenlenen programda yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.

Yazar Hayati İnanç Kütahya'da

Kütahya TÜGVA Temsilciliği tarafından DPÜ'de düzenlenen programda yazar Hayati İnanç "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.
TÜVGA Kütahya Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, açılış konuşmasında milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için vakıf olarak faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.
Gençliğin değerlerini yukarıya taşıyacak Türk gençliğini olduğunu dile getiren Kaytancı, "Yorgunluğa ve yılgınlığa vaktimiz yok. Bizim hep birlikte yaranlarımızı daha iyi bir hale getirme gayreti içerisinde gerekiyor" diye konuştu.
Konferansta konuşan Hayati İnanç ise, çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi bir dille anlattı.
Oldukça kalabalık bir salona konuşan İnanç, en değerli işin insana yatırım olduğuna belirterek katılımcılara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
İnanç, program sonrası Dumlupınar Üniversitesi 'DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti. Rektör yardımcıları ve DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur'un da hazır bulunduğu ziyarette, İnaç'a hediye takdim edildi.

KÜTAHYA

11 Ekim 2019 Cuma

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