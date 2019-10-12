Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dumlupınar ilçe protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İş Adamı Bilal Coşkun katıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Ziyarette, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmaların yanı sıra, koordinasyonun sağlanarak ilimizin ve ilçemizin ülke çapında ve uluslararası platformda tanıtılmasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.