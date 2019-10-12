Gasilhane yenilendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde gasilhane, belediye tarafından günümüz standartlarına uygun olarak yeniden düzenlendi.
Şaphane ilçesi Hacıhasanlar Mahallesi'nin cami gasilhanesi, eski ölçülerinden daha büyük tasarlanarak ihtiyaç büyüklüğünde mekânlar oluşturuldu. Bu kapsamda yeni gasilhanenin hemen yanında bulunan cami tuvaletleri ve abdesthane de belediye tarafından günümüz şartlarına uygun olarak düzenlendi.
Cami cemaati ve vatandaşlar, hizmetleri dolayısıyla Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a teşekkür etti.
KÜTAHYA
12 Ekim 2019 Cumartesi
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