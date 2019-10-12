Ortaokulda Müzik Atölyesi açıldı

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Kütahya’nın Gediz ilçesi Mehmetçik Ortaokulu'nda Müzik Atölyesi açıldı.

Okul bünyesinde yer alan Müzik Atölyesinin açılışını ilçeye ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yaptı.

Açılışa Kaymakam Muhammet Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın da katıldı.

Açılış sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Müzik Atölyesinin yapımına katkıda bulunan Gedizli işadamı İsmail Kocabaş'a plaket verdi.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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