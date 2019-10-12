Kütahya’da Mesleki eğitim alanında 'Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi' sertifika töreni

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Mesleki Eğitim Alanında Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi" sertifika töreni yapıldı.

Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapılan ve toplam 5 gün (30 saat) süren kursta, Erasmus+ (KA101, KA102, KA229) eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitime katılan, mesleki eğitim alanında çalışan il merkezinden 30 öğretmen sertifikalarını yapılan törenle aldılar.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’nın AB projelerinde iyi olduğunu, bu durumun daha da iyi olması gerektiğini, bu yüzden böyle bir eğitim düzenlediklerini belirterek, katılımcılara gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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