Rektör Uysal, Eskişehir’deki üniversiteleri ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik üniversitelerini ziyaret etti.

Rektör Uysal, Eskişehir temaslarına Anadolu Üniversitesine Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret ederek başladı. Rektörlük Ofisi'nde karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyarette Rektör Kazım Uysal, Rektör Çomaklı’ya minyatür bir tablo hediye etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı da Rektör Uysal’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Uysal, ikinci ziyaretinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Doğeroğlu ile bir araya geldi.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda iki rektör de üniversiteleri arasındaki iş birliği olanaklarını görüştü ve üniversitelerinde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretin sonunda Uysal, Rektör Döğeroğlu'na minyatür tablo hediye etti. Doğeroğlu hediyeden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uysal'a teşekkür etti.

Rektör Kazım Uysal, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ile bir araya geldi. Görüşmede iki üniversite arasında iş birliği yapılabilecek konular görüşüldü.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Uysal, Prof. Dr. Şenocak’a minyatür bir tablo ve Kütahya desenleriyle bezeli fincan takımı sundu. Şenocak, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Uysal’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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