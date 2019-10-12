Ali Fazıl Kasap: "Kütahya'ya İstiktlal madalyası verilsin"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’ya İstiklal Madalyası verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi.

Kasap, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya’nın Türk İstiklal Harbinin zafere ulaşmasında verdiği destansı mücadele ile büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya’ya İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini bildirdi.

TBMM tarafından 1924 yılında İnebolu’ya, 1925'te Kahramanmaraş’a, 2008 yılında Gaziantep’e ve son olarak 2016 yılında Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası verildiğini hatırlatan Kasap, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına temel olan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk Ordusunun Zaferi ile sonuçlanan, Kurtuluş Savaşımızın son evresi olan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşının geçmiş olduğu Kütahya’nın bu haktan yararlanması gecikmiş olan bir hakkın teslimi olacaktır. TBMM’nin Kütahyalıların İstiklal mücadelesinde verdiği destansı mücadele ve gösterdiği büyük kahramanlıklara kayıtsız kalmayacağına inanıyor, vermiş olduğum Kanun teklifi ile Kütahyamızın İstiklal Madalyası ile taçlandırılacağına inanıyorum" diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.