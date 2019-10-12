Dumlupınar Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

Rektör Uysal, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şanlı ordumuz barışı, ülkemizin bütünlüğünü ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan “Barış Pınarı” Harekatını icra etmektedir.Ülkemizin varlığını, birliğini ve dirliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına terörden temizlenmiş, huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah İslamiyetin asırlardır bayraktarlığını yapan milletimizin Kahraman Ordusunu muzaffer eylesin” diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.