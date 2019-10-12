DPÜ misafir öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesindeki akademik birimlerini keşfetmek isteyen üç ortaöğretim kurumu öğrencilerini ağırladı.

Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitim aldığı ortaöğretim kurumlarının Evliya Çelebi Yerleşkesindeki akademik birimleri ziyaret istekleri üniversitenin ilgili birimlerince karşılanmaya devam ediyor.

Bu hafta Kütahya Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi tarafından ziyaret edilen üniversitede üç lisenin de ortak tercihi olan Eğitim Fakültesi, kendisine yönelik bu ilgiye kayıtsız kalmadı.

Ziyaretlerde Fakülte Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal konuklara hem üniversite hakkında genel bilgiler sundular. Arş. Gör. Enis Harun Başer, Arş. Gör. Mustafa Köse ve Arş. Gör. Tuğba Aydemir Özalp ise yaptıkları konuşmalar ve tanıtımlarla fakültenin olanaklarını konuklara aktardılar.

Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesine yapılan ziyaretleri unutulmaz kılmayı da ziyaretçi olan okullara bir hatıra olarak tabak hediye ederek sağladı.

Üniversiteyi ziyaret eden idareci, öğretmen ve öğrenciler, Eğitim Fakültesine, İslami İlimler Fakültesine, Mühendislik Fakültesine, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teşekkür ettiler.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.