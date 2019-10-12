Şifa deposu asırlık lezzet "Tarhana" telaşı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarhanalar park ve bahçelerde hazırlanıyor.

Tavşanlılı hanımlar sofraların sultanı olarak nitelendirilen şifa deposu "tarhana" telaşına düştü. Güneşli havalarda belediyenin bakımını üstlendiği park bahçelerde bu telaşın adresi oluyor.

Tavşanlı Belediyesi tarafından mahalle aralarına yapılan yeşil alanlar bugünlerde asırlık bir geleneğin ev sahipliğini üstlendi. Kış aylarında şifa niyetine pişirilen ve her sofranın baş tacı olan geleneksel tarhana çorbamız Tavşanlı'nın bereketli topraklarının ürünleri, ninelerin tariflerine ve de kadınların şefkatli yüreğiyle yoğruluyor.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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