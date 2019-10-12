Aslanapa AK Gençlik'ten anlamlı ziyaret

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen yönetim kurulu üyeleri, şehit mezarını ziyaret edip dua etti.

Aslanapa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen, yaptığı açıklamada, ''22 yıl önce bugün Van'ın Başkale ilçesinde karakol baskınında şehit düşen J.Er Süleyman Turan'ı yönetim kurulu üyelerimiz Halil Aksu, Murat Yaman ve Bayram Uygun ile birlikte kabri başında ziyaret ettik. Hem Şehidimiz için dua ettik, hemde şuan ülke bütünlüğümüz için Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizin başarısı için dua ettik. Bizler AK Gençlik olarak, dış güçlerin ülkemiz üzerinde yapmaya çalıştıkları kirli emelleri asla başaramayacaklarından eminiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kararlı ve dik duruşu bunun en büyük göstergesidir'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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