Vali Ömer Toraman’dan Askerlik Şubesi Başkanlığı'na ziyaret

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Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Askerlik Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kütahya Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Evren Ünlü tarafından karşılanan Vali Toraman yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ünlü, Vali Toraman’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

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