Türkiye’nin farklı illerinden 75 üniversite öğrencisi Simav'da kamp yaptı.

Simav’a 35 kilometre uzaklıkta, bin 70 rakımlı Kiçir köyü yaylasında gerçekleştirilen kampın, ev sahipliğini Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan ve Kiçirliler yaptı. İki günlük çadır kampında, doğa yürüyüşleri, gece kamp ateşi etrafında çay sohbetleri, göl kenarında piknik ve amatör balıkçılık ile fotoğraf çekimi etkinlikleri yapıldı.

Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, “Tarihi ve turistik alanları, kaplıca ve yaylalarıyla ünlü ilçemizde, üniversiteli gençlerimizi hafta sonunda misafir ettik. Üniversite gençlerimizi, serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde değerlendirmeleri için Simav’a bekliyoruz” dedi.

KÜTAHYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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