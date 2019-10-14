K\u00fctahya (DP\u00dc) Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi Emet Meslek Y\u00fcksekokulu\u2019nda uyu\u015fturucu ve uyar\u0131c\u0131 madde kullan\u0131m\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in fark\u0131ndal\u0131k konferans\u0131 yap\u0131ld\u0131. Emet Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Emet Meslek Y\u00fcksekokulu\u2019nda uyu\u015fturucu ve uyar\u0131c\u0131 madde kullan\u0131m\u0131 konulu konferans yap\u0131ld\u0131. \u00d6\u011frenciler ve \u00f6\u011fretim g\u00f6revlilerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konferansta, uyu\u015fturucu madde kullan\u0131m\u0131n\u0131 engelleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, su\u00e7 ve cezai yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 konular\u0131na de\u011finildi. Konferansa Emet Meslek Y\u00fcksekokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi U\u011fur Saylan, \u00f6\u011fretim g\u00f6revlileri ve \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.