Emet'te çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İl Özel İdaresi kaynaklı macar fiğ tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, İl Genel Meclis Üyesi Halil Mallı, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve çiftçiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim ve Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel’in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kaymakam Hasan Çiçek, İl Özel İdaresi kaynaklı 51 macar fiğ tohumu olmak üzere toplamda 2 bin 550 kilogram tohumun ücretsiz olarak dağıtımının yapıldığını ifade etti.

Çiçek, ''Emet Kaymakamlığı olarak, ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlçemizin tarım ve hayvancılıkta arzu edilen seviyeye gelebilmesi için, bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tarım ve hayvancılığın önünü açacak projelerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Çiftçi sorunları ile özel olarak ilgilendiğimi belirtmek isterim. Bir ülkenin kalkınmasında en çok paya sahip olan çiftçilerdir. Her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzu buradan bir kez daha duyurmak istiyorum'' dedi.

KÜTAHYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.