Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kütahya merkeze bağlı Çögürler köyünde, kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Pıynar (67) bahçesinde motorlu testereyle çıktığı söğüt ağacının dalını kesmeye başladı.Bir anda dengesini kaybeden Pıynar, üzerine kestiği dalın düşmesi sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pıynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KÜTAHYA
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:39
- GÜNEŞ 07:01
- ÖĞLE 12:51
- İKİNDİ 15:59
- AKŞAM 18:31
- YATSI 19:48