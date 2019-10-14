Şarja takılan el lambası bir evi kül etti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'deki yangında yaşlı çiftin evi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, HalilHalime Zırık'a ait evde şarja takılan lambadan yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

30 dakikada söndürülen yangında tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Halime Zırık, yaptığı açıklamada, ''Gece kullandığımız el lambasını şarj etmek için prize takmıştım. Yapılan incelemeye göre yangın buradan çıkmış. Yangında evim ve eşyalarım tamamen yandı'' diye konuştu.

KÜTAHYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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