Ortaokulda müzik, resim, akıl ve zeka oyunları atölyeleri açıldı

Kütahya Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu'nda özel şahıs, kurum, kuruluşların destekleri ve okulun kendi imkanıyla müzik, resim , akıl ve zeka oyunları atölyeleri açıldığı bildirildi.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında okullarında bazı özel şahıs, kurum, kuruluşların destekleri ve okulun kendi imkanıyla müzik, resim, akıl ve zeka oyunları atölyeleri açıldığını söyledi.

Gündüz, ”Beceri ve tasarım atölyeleriyle okulumuz artık sadece bir okul değil bir yaşam alanına dönüşmüştür. Hedefimiz mutluluğuna mutluluk katan evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerini içselleştiren çocuklar yetiştiren bir okul olma yolunda ilerlemektir” diye konuştu.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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