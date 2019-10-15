Kütahya’da ‘Ruh Sağlığının Güçlendirmesi’ konulu konferans

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile “Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi” konulu konferans düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Psikiyatrist Uzm. Dr. Ömer Yacı’nın konuşmacı olarak yer aldığı Üniversite öğrencilerinin katıldığı konferansta Uzm. Dr. Yacı, insan sağlığının fiziksel ve psikolojik unsurlardan oluşan bir bütün olduğundan ve fiziksel sıkıntıların kimi zaman psikolojik nedenleri olabildiğinden bahsetti. Her insanın kimi zaman psikolojik destek alması gerekebileceğine değinen Yacı, bu konuda toplumda hala önyargıların devam ettiğini belirterek, ruhsal sıkıntılarda çekinmeden bir uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çekti. Konferansta ayrıca travmalar, bağımlılık gibi konulara da değinildi.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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