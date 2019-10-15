Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Yüylük ve Selkisaray köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Selkisaray köyümüzde devam eden köy konağı inşaatımızı kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Köyümüz için oldukça önemli olan bu yatırımın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Yüylük köyünde alt yapı ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı. İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber parke yapılan alanlarda ve köyün çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Devletimiz köylerimizde yatırımlarına aralıksız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:30

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.