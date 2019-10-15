Eynal Kaplıcaları müdavimlerinden Başkan Biçer’e plaket

Kütahya’nın Simav Eynal Kaplıcaları'na 20 yıldan bu yana her yıl düzenli olarak gelen müşteriler, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer’e plaket takdim etti.

Tekirdağ’ın çorlu ilçesi eski Belediye Başkanı Seyfettin Meriç, her yıl Eynal Kaplıcaları'na aksatmadan geldiklerini ve memnun kaldıklarını belirtti. Meriç “ Bizler 20 yıldır Eynal kaplıcalarına geliyoruz. Zengin mineralli şifalı suları ve bol oksijenli Gölcük yaylasıyla bir doğa harikası olan Simav’ı herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Manisa, Balıkesir ve Bursa’dan gelen misafirleri de makamında kabul eden Başkan Biçer, “Eynal kaplıcalarına müşteri olarak gelen misafirlerimiz, bizim Simavlı hemşehrilerimiz konumundadır. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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