Kaymakam Arcaklıoğlu, Resulbaba türbesini ziyaret etti

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip köyü olan Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünde bulunan Resulbaba türbesini ziyaret etti.

Adını boyu beş karış olan bir rum beyinden alan Anadolu'nun bilinen en eski köylerinden olan Beşkarış köyünde bulunan türbeyi ziyaret eden Kaymakam Arcaklıoğlu, Yaptığı açıklamada, ''Türbe, mimari olarak Selçuklu yapısı. Bugün türbemize gelerek İslamiyetin yayılması için döneminde mücadele ve gayret eden bu mübarek şahsı ziyaret edip dua ettik. Tarihte çok önemli bir yeri olan Beşkarış köyümüze ömrünün son döneminde gelen Resulbaba'yı rahmetle andık''ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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