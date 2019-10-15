Dumlupınar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Sınavı Kazanan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 6A sınıfı öğrencisi Beyzanur Karık ve Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 7A sınıfı öğrencisi Zekiye Işık, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere Okul Müdürü Fatih Aydın ve Müdür Yardımcısı Kadir Samancıoğlu eşlik etti. Bursluluk sınavını kazanan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını dileyen Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, öğrencilere Şehit babaoğul plaketi verdiler.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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