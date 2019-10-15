Kütahya’da ‘İyilik olsun’ kısa film yarışması ödül töreni

Kütahya’da “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsamında iyilikte yarışan sınıflar "İyilik Olsun" Kısa Film Yarışması ödül töreninde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı ( İHH) işbirliği ile yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesinin 7. yıl açılış töreni ve 6. yılı dolayısı ile gerçekleştirilen "İyilik Olsun" kısa film yarışmasının ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törende " Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi ile ilgili Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ve İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Başkanı Reşat Başer bilgi verdiler. İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, proje ile ilgili okullarda yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim BirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, eğitim camiasının projeye verdikleri desteklerden bahsetti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen "İyilik Olsun" kısa film yarışmasında dereceye giren filmler ödüllendirildi.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:30

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.