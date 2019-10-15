Kuşu Belediyesi'nden çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, belediye tarafından başlatılan çevre düzenleme ve mesire alanı yapım çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
KÜTAHYA
15 Ekim 2019 Salı
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